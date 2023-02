Premium Het beste van De Telegraaf

’Als ze laf spelen tegen Utrecht, ga ik in de rust naar huis’ Chris de Graaf, de grote verbinder van het roemruchte Spakenburg

Steven Kooijman

Chris de Graaf is met SV Spakenburg bezig aan een bijzonder seizoen en dat maakt wat los in Bunschoten. Vanavond wacht FC Utrecht in De Galgenwaard. Ⓒ René Bouwman

BUNSCHOTEN - Zijn liefde voor voetbalclub SV Spakenburg en zijn drang om te verbinden deden Chris de Graaf in het trainersvak belanden. De 35-jarige De Graaf, afkomstig uit een familie vol Rooien (die van erfvijand IJsselmeervogels) is een attractie in de KNVB-beker. Dinsdag trekt hij samen met ruim tweeduizend Blauwen op naar De Galgenwaard, waar FC Utrecht wacht in de kwartfinale.