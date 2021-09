Miguel Ángel López en Movistar na Vuelta-rel uit elkaar

Tijdens de voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje verloor López zijn podiumplek, waarna hij gefrustreerd uit de wedstrijd verdween. Hij liet met die actie zijn ploeggenoten in de steek en gooide bovendien ook zijn zesde plaats in het klassement zomaar te grabbel. Ondanks dat zijn ploegleider Patxi Villa en zijn ploeggenoot Imanol Erviti nog op hem inpraatten, veranderde de Colombiaan niet meer van gedachten.

Na de rit ging zelfs even het bericht rond dat zijn team niet meer wist waar hij was. Inmiddels is dus gebleken dat de situatie tussen de ploeg en de renner onhoudbaar is.

Via sociale media bedankt de ploeg de Colombiaan ondanks alles wel voor zijn inzet. „We wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan”, klinkt het. López had nog een tweejarig contract bij Movistar.