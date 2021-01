Voetballen in Premier League: moreel onjuist versus niets meer uitstellen

Daarbij gaat het niet alleen om de mensen, maar ook bij verschillende voetbalclubs is er een uitbraak geweest. Momenteel is Aston Villa aan de beurt en afgelopen maand was het nog raak bij Newcastle United. Steve Bruce, manager van ’The Magpies’, noemt het ’moreel onjuist’ dat er gewoon door gevoetbald wordt.

Het is ’moreel onjuist’ om te blijven voetballen in de Premier League, nu het aantal besmettingen met het coronavirus in Engeland oploopt. Dat zegt Steve Bruce, coach van Newcastle United. „Wij zijn wij net zo kwetsbaar als iedereen”, zo stelt hij. „Ik begrijp dat er een financiële noodzaak is om te spelen, maar het voelt niet goed. De situatie is beangstigend. Het houdt iedereen in zijn greep.”

Geen duels meer uitstellen

Onder iedereen valt blijkbaar niet ’The Special One’. José Mourinho heeft de Premier League opgeroepen om geen duels meer uit te stellen vanwege covid-19. Tottenham Hotspur moet volgende week aantreden tegen Aston Villa, dat momenteel tien spelers heeft die positief getest hebben op het virus. Uitstel van dat duel is volgens de Portugees vragen om problemen.

„Als we niet tegen Aston Villa spelen, dan hebben we al te maken met drie uitgestelde wedstrijden, dat wordt gewoon onmogelijk”, stelt de manager van Tottenham. „Het EK begint al op 11 juni en dat wordt sowieso niet verplaatst. Het is tijd voor de Premier League om leiderschap te tonen en beslissingen te nemen.”

Zijn aartsrivaal Josep Guardiola van Manchester City - die in april zijn moeder verloor aan het coronavirus - verwondert zich over de uitzonderingspositie van het voetbal. „Het lijkt wel alsof we een eilandje binnen de maatschappij zijn. Alles lijkt dicht te zijn, behalve het voetbal. We moeten voorzichtig zijn.” Vorige week miste Guardiola nog vijf spelers vanwege een besmetting. „ We moeten ons net als iedereen in de wereld aanpassen aan de situatie. Er is geen alternatief. Iedere club vecht tegen de gevaren van corona.”

Veertig besmettingen in een week

Tot nu toe zijn vier duels in de Premier League uitgesteld vanwege corona, maar het aantal besmettingen neemt toe. Onlangs werd bekend dat er in de week rondom de jaarwisseling maar liefst veertig spelers en stafleden corona hebben opgelopen.

Ook in de lagere divisies van Engeland maakt het virus slachtoffers. In de drie voetbaldivisies onder de Premier League hebben de afgelopen dagen 112 spelers dan wel begeleiders positief getest op het coronavirus. Niet eerder werden er onder de 66 clubs zoveel ziektegevallen geconstateerd. Er zijn 3507 mensen getest.

In alle competities onder de Premier League zijn er al ruim vijftig duels verplaatst. De kleinste competities hebben inmiddels aan de FA gevraagd of het voetbal daar niet stilgelegd moet worden.