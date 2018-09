VIDEO - Wereldgoals om in te lijsten in Premier League

Pedro Obiang opende de score voor West Ham United. De Spanjaard pegelde de bal in de zeventigste minuut vanaf zo'n meter of 25 in de bovenhoek. West Ham United had voor de mooie treffer niet eens op het doel van de Spurs geschoten. De thuisploeg was op dat moment al tot achttien doelpogingen gekomen.

De gelijkmaker van Heung-Min Son was er ook één om in te lijsten. De aanvaller verzilverde de 23e doelpoging van de thuisploeg.

Tottenham Hotspur blijft vijfde op de ranglijst maar zag de achterstand op nummer vier Liverpool tot drie punten groeien. De beste vier ploegen van de eindklassering van de Premier League mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen.