Licht aan einde tunnel: terugkeer publiek in stadions

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen weer worden toegelaten. In het uitgelekte OMT-advies is sprake van een éénderde bezetting voor buitenevenementen en daar zouden dan ook de voetbalstadions bij horen.

De Eredivisie CV rekent erop dat de stadions weer voor minimaal tweederde mogen worden gevuld. Dat laat directeur Jan de Jong van de ECV weten. De verwachting is dat de bezetting de komende periode stapsgewijs opgevoerd gaat worden afhankelijk van hoe de ziekenhuisbezetting zich ontwikkelt.

Reisbewegingen

Het lijkt erop, dat om het aantal reisbewegingen te beperken, in eerste instantie zonder uitsupporters gespeeld gaat worden. Dat levert ook enige rust op aan het veiligheidsfront, want in de eerste maanden van het seizoen, toen voor het eerst sinds de start van de coronacrisis, weer met volledige bezetting werd gespeeld, waren er opvallend veel incidenten met wangedrag van supporters.

De Eredivisie ligt komend weekeinde stil, vanwege interlands in onder meer Zuid-Amerika. Over een kleine twee weken wordt de competitie hervat met onder meer een topduel tussen PSV en Vitesse. In de Keuken Kampioen Divisie wordt komend weekeinde wel gevoetbald. Er staan zes duels op het programma.