Innige kus na tenniswedstrijd

De 25-jarige Alison Van Uytvanck rekende af met haar vier jaar jongere vriendin Greet Minnen: 6-4, 1-6 en 6-1. Aan het net volgde vervolgens een warme omhelzing en een innige kus. Het was de eerste keer dat het tweetal elkaar trof in een officieel duel. De wedstrijd nam ruim 1 uur en drie kwartier in beslag.

Van Uytvanck en Minnen doen samen mee aan het dubbelspel. De twee Belgische vrouwen treffen in de eerste ronde Nicola Gauper en Dalila Jakupovic.

