Gesprekken tussen Red Bull en FIA over budgetplafond opgeschort

Gesprekken daarover zijn opgeschort vanwege het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Het is de verwachting dat teambaas Christian Horner en FIA-president Mohammed Ben Sulayem komende week weer met elkaar in conclaaf gaan.

De conversaties tussen het tweetal verlopen stroef. Voor Horner was het de eerste dagen in Austin al een hele uitdaging om überhaupt om de tafel te komen met de president van de autosportfederatie. Bronnen stellen dat Red Bull 1,8 miljoen dollar te veel zou hebben uitgegeven.

Red Bull zelf stelt dat het, toen het de cijfers in maart inleverde, 4 miljoen onder het budgetplafond zat. De FIA komt evenwel tot een ander bedrag, omdat kosten wat betreft catering, niet gebruikte onderdelen en ziekteverzuim niet waren meegenomen. Horner zegt dat het in de ogen van Red Bull niet gaat om relevante kosten en dat het team er geen prestatievoordeel uit heeft gehaald. Onder de 1,8 miljoen zou een mogelijke belastingteruggave van 1,4 miljoen vallen, zodat de overschrijding in dat geval 400.000 dollar zou zijn.

In de reglementen staat dat team en FIA samen tot een overeenstemming moeten komen en dat het anders komt tot een arbitragezaak. Er zijn verschillende sancties mogelijk. Op tafel ligt nu naar verluidt een boete voor Red Bull, plus het feit dat de renstal minder tijd mag doorbrengen in de windtunnel om de auto door te ontwikkelen. Een overeenkomst is er evenwel nog niet.