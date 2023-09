Aryna Sabalenka heeft uur nodig om vierde ronde US Open te bereiken

Op het het grandslam-toernooi in New York is Sabalenka de nummer 2 van de plaatsingslijst. Ze kwam de afgelopen twee jaar tot de halve finales op Flushing Meadows. In de vierde ronde neemt ze het op tegen Daria Kasatkina uit Rusland. De als dertiende geplaatste Russin versloeg in twee sets de Belgische Greet Minnen (6-3 6-4).

Bron: discovery+