Aryna Sabalenka verder in New York, Elina Svitolina vliegt eruit bij US Open

Op het het grandslam-toernooi in New York is Sabalenka de nummer 2 van de plaatsingslijst. Ze kwam de afgelopen twee jaar tot de halve finales op Flushing Meadows. In de vierde ronde neemt ze het op tegen Daria Kasatkina uit Rusland. De als dertiende geplaatste Russin versloeg in twee sets de Belgische Greet Minnen (6-3 6-4).

Svitolina

Jessica Pegula heeft zich op de US Open verzekerd van een plaats in de vierde ronde. De als derde geplaatste Amerikaanse tennisster rekende in drie sets af met de Oekraïense Elina Svitolina. Het werd 6-4 4-6 6-2.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Pegula het op tegen haar landgenote Madison Keys, die eerder op de dag 5-7 6-2 6-2 won van de Russische Ljoedmila Samsonova.

De 29-jarige Pegula mikt in New York op haar eerste grote succes op een grandslamtoernooi. Ze is op de majors nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen.

Schuurs uitgeschakeld

Demi Schuurs is in het vrouwendubbeltoernooi uitgeschakeld op de US Open. De 30-jarige dubbelspecialiste trok zich met dubbelpartner Desirae Krawczyk terug voor haar partij in de tweede ronde tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia en Victoria Azarenka uit Belarus. Het duo maakte niet bekend waarom ze niet in actie kwamen.

Schuurs en Krawczyk waren in New York als vierde geplaatst. Het duo bereikte vorige maand nog de finale van het toernooi van Montreal.

Ook Middelkoop klaar

Matwé Middelkoop strandde in de tweede ronde van het mannendubbel. Middelkoop verloor met de Kroaat Mate Pavic van de Amerikanen Vasil Kirkov en Denis Kudla: 6-3 4-6 6-4.