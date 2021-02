Dit is de nieuwe auto van Max Verstappen

Volgens teambaas Christian Horner blijft ongeveer zestig procent van de door Adrian Newey ontworpen auto hetzelfde in vergelijking met vorig seizoen, toen Verstappen twee races won en als derde eindigde in de WK-stand. 2021 is ook het laatste jaar van motorleverancier Honda, dat de krachtbron levert aan Red Bull en zusterteam AlphaTauri. De Japanners hebben aangekondigd dat de aanvankelijke motor voor 2022 nu al is ontwikkeld voor dit jaar. Red Bull neemt na dit seizoen de motoren in eigen beheer.

In vergelijking met de auto van vorig jaar is het logo van Aston Martin op de achtervleugel verdwenen. Dat merk heeft nu een ’eigen team’ en is verdwenen als titelsponsor. In plaats daarvan staat Honda ook groot op de achtervleugel.

Verstappen en Pérez zijn deze week in Engeland en zullen hun nieuwe auto woensdag tijdens een filmdag ook uittesten. De RB16B mag dan maximaal honderd kilometer afleggen. Pérez rijdt dinsdag al rond in de RB15, de auto van 2019, om wat vlieguren te maken.

Ⓒ Red Bull Content Pool

De eerste Grand Prix van 2021 wacht op 28 maart in Bahrein. Twee weken eerder zijn op hetzelfde circuit drie testdagen. Pérez is bij Red Bull de vervanger van Alexander Albon, die nu de rol van test- en reservecoureur op zich heeft genomen. Voor de ervaren Mexicaan (31) wordt het zijn elfde seizoen in de Formule 1. De acht jaar jongere Verstappen begint aan zijn zevende seizoen in de koningsklasse.

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.