ADO bij ’comeback’ Eredivisie niet voorbij MVV

MVV - ADO Den Haag vormde de aftrap van de zogeheten FOX Sports Eredivisie Comeback. Een maand lang worden vrijwel dagelijks oefenwedstrijden van de profclubs live uitgezonden op tv.

In het stadion van eerstedivisieclub MVV waren 367 toeschouwers welkom, onder wie ook Mark van Bommel en diens schoonvader Bert van Marwijk. Zij zagen Thomas van Bommel, de 18-jarige zoon van de oud-PSV’er, na rust invallen bij MVV. De jonge Van Bommel leidde met een dieptepass een grote kans voor Twan Visser in. De aanvaller van MVV schoot de bal op de lat. ADO was in de eerste helft dicht bij een treffer via Michiel Kramer, maar de spits wist de scherpe voorzet van Aaron Meijers niet te verzilveren.