Oppermachtig Oranje vernedert België in Nations League

Van Gaal verraste tegen de Belgen met Jasper Cillessen op doel in plaats van Mark Flekken. Ook verschenen Davy Klaassen en Jurriën Timber aan de aftrap.

Fraai doelpunt

De Rode Duivels begonnen iets scherper aan de wedstrijd en waren via Timothy Castagne dicht bij de openingsgoal. De paal stond zijn doelpunt in de weg. Oranje nam daarna het initiatief over en vooral Steven Berghuis had een enorme kans om Nederland aan de leiding te schieten. De Ajacied vond Simon Mignolet op zijn weg. Toch kwam Nederland nog voor rust terecht op voorsprong. Steven Bergwijn schoot vanaf zo’n meter of twintig onberispelijk raak.

Ook na rust had Oranje het betere van het spel. Dat betaalde zich al snel uit in een tweede goal. Memphis Depay was de gelukkige man. Oog in oog met de Belgische goalie faalde hij niet: 0-2.

Voor de Belgen ging het van kwaad tot erger, want een kwartier na rust viel de derde goal van Nederland. Op het schot van Berghuis had Mignolet nog een antwoord, maar Denzel Dumfries kon daarna intikken: 0-3.

Afstraffing

Nederland oogde gretig en ging op jacht naar een vierde goal. Het duurde niet lang voor die ook daadwerkelijk viel. Weer was het Depay die Oranje liet juichen: 0-4. België probeerde het daarna wel, drong aan en kwam in de absolute slotfase nog op het scorebord via Batshuayi. Maar verder dan 1-4 liet Nederland de Belgen niet komen. Oranje staat nu bovenaan in de poule, net boven Polen dat woensdag met 2-1 won van Wales.

Nederland speelt komende dagen ook nog tegen Wales (8 juni), Polen (11 (juni) en opnieuw Wales (14 juni).