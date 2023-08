Sergiño Dest staat voor speciaal debuut bij PSV: ’Dit is het moment’

GLASGOW - Het is een bijzondere situatie. Sergiño Dest werkte op de schitterende grasmat van Ibrox zijn eerste oefensessie ooit af als speler van PSV en zou dinsdagavond in de belangrijke play-offwedstrijd tegen Rangers FC zomaar eens als basisspeler zijn debuut kunnen maken voor zijn nieuwe werkgever. De komst van de oud-Ajacied, die wordt gehuurd van Barcelona, komt als geroepen, want achterin heeft PSV volop problemen. „Dit is het moment om er een verdedigende versterking bij te halen, omdat het daar wat krap is”, stelde PSV-trainer Peter Bosz.

Ⓒ PSV