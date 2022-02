Haas haalt Russische kleuren en sponsoring van auto voor laatste testdag

De kleuren van de Russische vlag en het logo van het oliebedrijf Uralkali zijn weggehaald. Dat maakt Haas bekend in een kort statement. Vrijdag zal in de ochtendsessie Nikita Mazepin op de baan verschijnen, in de middag is het de beurt aan Mick Schumacher.

Sinds de Rus Mazepin deel uitmaakt van Haas is Uralkali een grote sponsor van de renstal. Dmitry Mazepin - de vader van de coureur - is immers mede-eigenaar van dat bedrijf. Als gevolg van die samenwerking werd de wagen in de kleuren van de Russische vlag gespoten.

Er is al meer discussie gaande binnen de Formule 1 naar aanleiding van de oorlog. Zo sprak Sebastian Vettel zich al duidelijk uit tegen de Grand Prix van Sint-Petersburg. „Ik vind niet dat we ernaartoe moeten gaan en heb mijn beslissing al gemaakt.” De F1 zelf wil wat dat betreft nog niet op de zaken vooruitlopen.