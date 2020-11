Rossi mag weer meedoen in Valencia

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Luiten opnieuw sterk op Cyprus Showdown

18.52 uur: Joost Luiten blijft goed presteren op de Cyprus Showdown, het tweede toernooi van de Europese Tour op het mediterrane eiland. Na de eerste ronde van 67 slagen op het Aphrodite Hills Resort ging hij vrijdag rond in 65 slagen, 6 onder par. Met die score steeg hij naar een gedeeld vierde plaats met 132 slagen, tien onder het baangemiddelde.

Jamie Donaldson uit Wales gaat aan de leiding met -12, maar de golfer heeft zijn tweede ronde nog niet afgemaakt. Wegens de invallende duisternis werd de tweede ronde gestaakt. De golfers die hun ronde nog moeten afmaken, spelen zaterdagmorgen verder.

Daan Huizing moet nog afwachten of hij de ’cut’ haalt. Hij ging rond in 69 slagen (-2) en staat gedeeld 34e met 137 slagen (-5). Alleen de beste 32 scores plaatsen zich voor de derde ronde op Cyprus. Doordat meerdere golfers hun ronde nog niet hebben beëindigd, heeft hij nog een kans. Lars van Meijel had 71 slagen (par) nodig en mist de cut.

Motorsport: Rossi na twee negatieve tests terug in Valencia

18.50 uur: Valentino Rossi is verlost van het coronavirus en maakt zijn rentree in de Grote Prijs van Europa. De 41-jarige Italiaan, zevenvoudig wereldkampioen in de MotoGP, legde vrijdag opnieuw een negatieve test af. Rossi mag daarom zaterdag weer op zijn Yamaha-motor stappen.

De veteraan miste de laatste twee GP’s op Spaanse bodem omdat hij besmet was met het coronavirus. Rossi ontbrak in de GP’s van Aragon en Teruel. De Italiaan testte deze week voor het eerst weer negatief en mocht daarom uit zijn thuisisolatie gaan. Hij stapte direct in het vliegtuig naar Spanje.

Na een tweede negatieve test kreeg ’The Doctor’ toestemming om deel te nemen aan de GP van Europa op het circuit van Valencia. Rossi, die met 58 punten op de vijftiende plaats in het WK-klassement staat, hoopt zaterdag een zo goed mogelijke startplaats te veroveren voor de race van zondag.

Tennis: Schwartzman in wachtkamer voor ATP Finals

18.20 uur: Diego Schwartzman moet afwachten of hij later deze maand mag deelnemen aan de ATP Finals in Londen. De Argentijn moest van de Rus Daniil Medvedev winnen in de kwartfinale van het masterstoernooi van Parijs om zich op eigen kracht te plaatsen voor het eindejaarstoernooi, maar hij verloor in twee sets: 6-3 6-1.

Schwartzman is nog steeds de belangrijkste kanshebber om de achtste en laatste plaats voor de ATP Finals te bemachtigen. De Spanjaard Pablo Carreno Busta kan hem nog passeren, maar die moet dan eerst zijn landgenoot Rafael Nadal in de kwartfinales van het toernooi van Parijs verslaan. Om de Argentijn af te troeven voor de laatste plaats op het slottoernooi op de ATP Tour, moet hij het toernooi zelfs winnen.

Novak Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev en Medvedev zijn al zeker van deelname aan het toernooi dat op 15 november begint.

Voetbal: FC Groningen zonder Strand Larsen naar Feyenoord

15.01 uur: FC Groningen reist zondag zonder spits Jørgen Strand Larsen af naar Rotterdam voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De 20-jarige Strand Larsen krijgt rust van trainer Danny Buijs.

Strand Larsen werd begin september vastgelegd door FC Groningen en veroverde direct een basisplaats. „Jørgen is begin september rechtstreeks vanuit het trainingskamp van Jong Noorwegen naar Groningen gekomen”, aldus Buijs. „Hij had alleen een toilettas en zijn kleding van de Noorse nationale ploeg bij zich. Van de ene op de andere dag maakte Jørgen een transfer en sindsdien zit hij in Groningen en speelt hij alle wedstrijden. Dat heeft een enorme impact, onderschat dat niet.”

Bij het opstellen van de individuele maatprogramma’s was al afgesproken en besloten dat Strand Larsen na de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo vrijaf zou krijgen. „Al begrijpen we heel goed dat mensen hier mogelijk wat vreemd van opkijken, omdat hij natuurlijk lekker in zijn vel zit met drie goals in de laatste twee wedstrijden”, aldus Buijs.

Bij Vitesse kan trainer Thomas Letsch weer een beroep doen op Oussama Tannane. De smaakmaker van de eerste weken ontbrak de afgelopen twee duels wegens eerst een schorsing en vervolgens een coronabesmetting. Ook Maximilian Wittek is weer speelklaar bij de Arnhemmers voor het duel met FC Emmen.

Handbal: Housheer vergezelt landgenoten bij Deense topclub

14.39 uur: Oranje-speelster Dione Housheer vervolgt haar loopbaan bij Odense. De 21-jarige rechteropbouwster wordt bij de Deense topclub ploeggenote van Tess Wester, Lois Abbingh en Nycke Groot.

„Ik wil me steeds beter ontwikkelen, zodat ik de beste versie van mezelf word. Spelen met zoveel goede en getalenteerde speelsters als bij Odense gaat me zeker helpen om dat doel te bereiken. Ik kijk erg uit naar dit nieuwe avontuur”, aldus Housheer, die overkomt van een andere Deense club, Nykøbing Falster HK.

Vorig jaar veroverde Housheer met Oranje in Japan de wereldtitel. In de finale werd Spanje met 30-29 verslagen.

Algemeen: Negatieve primeur dreigt voor Australië

11.31 uur: Australië dreigt voor het eerst een olympische medaille kwijt te raken vanwege een dopingzaak. Bij het hertesten van bewaarde stalen van de Olympische Spelen van Londen 2012 testte zwemmer Brenton Rickard positief op furosemide, dat als een maskeringsmiddel voor doping wordt gezien en daarom verboden is. Rickard had een aandeel in de bronzen medaille die de Australische estafetteploeg pakte op de 4x100 meter wisselslag.

De nu 37-jarige Rickard kwam alleen in actie in de series. Toch dreigt Australië het brons kwijt te raken. Volgens een krant uit Melbourne heeft Rickard een e-mail gestuurd aan zijn teamgenoten van de Spelen van 2012. Hij spreekt daarin van zijn „ergste nachtmerrie.” De zwemmer die in 2009 bij de WK in Rome in een wereldrecord het goud pakte op de 100 meter schoolslag beweert onschuldig te zijn. Het internationaal sporttribunaal CAS gaat de zaak behandelen.

Als Australië wordt gediskwalificeerd, gaat het brons naar Groot-Brittannië. De Nederlandse estafetteploeg, die ook de finale in Londen zwom, schuift dan op naar plek zes. „We komen nu wel heel dicht bij een olympische medaille”, schreef Nick Driebergen op Twitter in een bericht aan zijn teamgenoten Sebastiaan Verschuren, Joeri Verlinden en Lennart Stekelenburg.

Wielersport: Ganna mist EK baan door positieve coronatest

10.33 uur: De Italiaanse wielrenner Filippo Ganna ontbreekt volgende week bij de Europese kampioenschappen op de baan in de Bulgaarse stad Plovdiv. De 24-jarige renner van Ineos Grenadiers heeft positief getest op het coronavirus. Ganna, de wereldkampioen tijdrijden die in de Ronde van Italië maar liefst vier etappes won, had al lichte klachten.

De Italiaan had hoofdpijn en was misselijk. Na een negatieve coronatest aan het begin van de week viel de tweede test positief uit. Ganna is thuis in isolatie gegaan, zegt de nationale wielerbond in Italiaanse media. De rest van de selectie testte negatief.

Ganna veroverde eind september op de WK in Imola de wereldtitel tijdrijden. In de Giro won hij vorige maand de drie tijdritten en ook nog een bergetappe. Ganna reed twee dagen in de roze leiderstrui. De Italiaan veroverde op de baan al vier wereldtitels op de individuele achtervolging. De Nederlandse baanwielrenners doen vanwege de coronacrisis niet mee aan de EK in Plovdiv.

Voetbal: Moeskroen kan weer niet voetballen vanwege corona

09.26 uur: Voor de derde week op rij is een wedstrijd van de Belgische voetbalclub Moeskroen afgelast vanwege de vele coronagevallen binnen de selectie. Moeskroen heeft nog steeds meer dan zeven besmette spelers. Vorige week had de club te maken met 21 besmettingen.

Het bestuur van Moeskroen besloot toen zelfs om de hele selectie en trainersstaf in quarantaine te plaatsen. Iedereen moest een paar dagen thuisblijven, in een poging om de verspreiding van het virus binnen de spelersgroep te stoppen. Uit een nieuwe testronde bleek deze week echter dat nog steeds heel wat spelers positief zijn. De wedstrijd van zaterdag tegen OH Leuven gaat daarom niet door.

De afgelopen weken werden ook de duels met Cercle Brugge en STVV afgelast. Moeskroen is de hekkensluiter van de hoogste divisie in België. De club wacht na negen wedstrijden nog altijd op de eerste zege van het seizoen. Komend weekeinde is de twaalfde speelronde in de Jupiler Pro League. Moeskroen kwam op 18 oktober voor het laatst in actie.

Basketbal: Nieuw seizoen NBA begint nog voor kerst

07.45 uur: Het nieuwe seizoen in de NBA gaat op dinsdag 22 december van start. De National Basketball Players Association (NBPA) heeft goedkeuring gegeven aan het plan om de basketbalcompetitie voor kerst te laten beginnen. Er zullen 72 wedstrijden worden gespeeld, minder dan gebruikelijk.

„Over aanvullende details moet nog worden onderhandeld, maar de NBPA vertrouwt erop dat de partijen overeenstemming zullen bereiken over deze resterende kwesties die relevant zijn voor het komende seizoen”, aldus de NBPA.

Het seizoen 2019-2020 werd pas in oktober voltooid na een oponthoud van meerdere maanden vanwege de coronacrisis. De teams maakten het seizoen af in een bubbel in Disney World in Orlando.

Als het nieuwe seizoen niet in december vóór Kerstmis zou beginnen, dan had een extra verlies aan inkomsten van wel 1 miljard dollar gedreigd, zo werd beweerd door de NBA. Beginnen voor de kerstdagen levert veel televisiekijkers op en daarmee inkomsten. De spelersvakbond oordeelde aanvankelijk dat de spelers meer rust verdienden en gaf de voorkeur aan een seizoen dat half januari begint.

De draft - bedoeld om spelers aan te trekken - is verplaatst van 16 oktober naar 18 november, waarna de meeste voorbereidingen begin december zullen aanvangen.

Afgelopen seizoen pakte Los Angeles Lakers de titel door in de NBA Finals Miami Heat met 4-2 te verslaan.