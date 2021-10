Wout Poels vertrekt bij Bahrain, toekomst onbekend

In een bericht op Twitter neemt Bahrain-Victorious afscheid van zes renners, onder wie Poels. „Het was een genoegen, we wensen je het allerbeste voor de toekomst”, aldus de ploegleiding. Poels kwam begin september voor het laatst in actie. Hij eindigde in de Ronde van Spanje op de 23e plaats.

Poels reed twee jaar voor de WorldTour-ploeg uit Bahrein. De Limburgse klimmer wist geen overwinning te boeken in die periode. Poels reed dit jaar in de Tour de France lang in de bolletjestrui, maar eindigde in het bergklassement als tweede achter Tourwinnaar Tadej Pogacar. De klimmer kwam eerder uit voor Vacansoleil, Quick-Step en Team Sky (nu Ineos).