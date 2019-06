Toch kruisje voor Van der Weijden

De voormalig olympisch kampioen heeft per post een exemplaar gekregen van een schaatser die de Elfstedentocht in 1986 volbracht. „Wow, wat enorm bijzonder. Met de post ontving ik een echt Elfstedenkruisje. Omdat ik het kruisje meer zou verdienen dan hij”, twittert de 38-jarige Van der Weijden.

Hij kwam maandagavond na een zwemtocht van drie dagen aan in Leeuwarden. Met zijn prachtige prestatie haalde Van der Weijden 3,9 miljoen euro op in de strijd tegen kanker. In 2018 strandde zijn eerste poging na 163 kilometer.

Cees, zoals de man heet, vond het uitrijden van de tocht in Friesland 33 jaar geleden niet zo’n heel bijzondere prestatie blijkt uit de brief die Van der Weijden ontving. ’Het was mooi zonnig weer en er was maar weinig wind. Het was eigenlijk een makkie.’