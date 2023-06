’Tori Bowie overleed aan complicaties bij bevalling’

Dat meldt de Amerikaanse krant TMZ Sports maandagavond. Na haar dood begin vorige maand was al duidelijk dat de Amerikaanse topatlete hoogzwanger was, en volgens het medium is er nu de bevestiging dat Bowie stierf aan complicaties bij de bevalling.

Naar verluidt maakten dierbaren van Bowie zich zorgen nadat ze een aantal dagen niets van de drievoudig olympisch kampioene van Rio 2016 hadden gehoord. Toen de politie bij haar huis arriveerde om poolshoogte te nemen, vonden ze de overleden Bowie in haar bed.

Het rapport van de lijkschouwer zou nu bevestigd hebben dat de winnares van WK-goud op de 100 meter in 2017 is gestorven aan complicaties bij de bevalling. Bowie was op dat moment acht maanden zwanger.