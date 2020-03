BinckBank Tour blijft eindigen op ’mythische’ Muur van Geraardsbergen

Organisator Golazo Sports is verheugd dat de traditie ook daarna wordt voortgezet. Geraardsbergen was de afgelopen jaren acht keer finishplaats van de slotetappe van de rittenkoers door Nederland en België.

„Met deze samenwerking sluiten we aan bij één van onze doelstellingen om herkenbare locaties uit het wielrennen op te nemen in onze etappes. Met de Muur als dé mythische plek van het wielrennen in Vlaanderen zijn we uiteraard heel verheugd”, aldus koersdirecteur Rob Discart van Golazo Sports. Vorig jaar versloeg de Belg Oliver Naesen in een sprint bergop zijn landgenoot Greg Van Avermaet en pakte Laurens De Plus in Geraardsbergen de eindzege.