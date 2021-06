Lewis Hamilton na blunder in Baku: ’Een vernederende ervaring’

„Een vernederende ervaring”, zei de 36-jarige coureur bij Ziggo Sport. „Ik weet niet precies wat er mis ging. We waren vandaag ongelukkig. Het spijt me voor het team. We moeten ons herpakken en in de volgende race terugkomen.”

Hamilton zag Max Verstappen, zijn belangrijkste rivaal in de strijd om de wereldtitel, vijf rondes voor het einde uitvallen met een klapband. De kopman van Mercedes kreeg daardoor een uitgelezen kans om in Baku de leiding in het WK-klassement te heroveren.

Bij de herstart, met nog twee rondes te rijden, leek hij Sergio Pérez binnendoor te passeren. Hamilton remde echter te laat, schoot rechtdoor, en eindigde buiten de punten op de vijftiende plaats. In het klassement heeft de Brit nog steeds 4 punten achterstand op Verstappen. „Ik ben zwaar teleurgesteld, dat lijkt me duidelijk.”