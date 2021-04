Tegenvaller voor tennisteam: geblesseerde Kiki Bertens kan niet spelen

„Kiki heeft na de wedstrijd van vrijdag een behoorlijke reactie op de achillespees gekregen, waardoor bewegen en serveren lastig en pijnlijk is. De beperking is te groot, waardoor het niet verstandig en zinvol om te spelen is”, aldus een woordvoerder van de KNLTB. Bertens wordt zaterdagmiddag vervangen door Lesley Pattinama-Kerkhove, die het opneemt tegen de Chinese Xiyu Wang.

Vrijdag had Bertens nog opgelucht gereageerd nadat ze Oranje op een 1-0 voorsprong had gezet door te winnen van Xinyu Wang. Een dag later bleek die gewonnen wedstrijd toch zijn tol geëist te hebben. Omdat Arantxa Rus verloor van Xiyu Wang, is de huidige tussenstand tegen China 1-1. Na de partij van Pattinama-Kerkhove neemt Rus het op tegen Xinyu Wang. Mocht de tussenstand na beide wedstrijden 2-2 zijn, dan volgt er een beslissend dubbelspel.

„Heel teleurstellend dat dit nu gebeurt nadat ze zich gisteren zo goed voelde”, zei trainer Paul Haarhuis bij Ziggo Sport. „Vooral voor Kiki, want die voelde dat ze het goede gevoel terugkrijgt. Het is een dreun die ze moet verwerken. De kans is aanwezig dat Kiki de dubbel gaat spelen, mocht die nodig zijn. Maar pas na de laatste single partij zal een beslissing worden genomen wie er gaat dubbelen, mocht die partij nodig zijn.”