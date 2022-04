Premium Het beste van De Telegraaf

Exclusief interview: Schaatsdiva Jutta Leerdam maakt megatransfer naar Jumbo-Visma: ’Een grote beslissing’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Jutta Leerdam straalt nu haar overgang naar Jumbo-Visma is afgerond. Ⓒ Robert Prins

HEERENVEEN - Het is een van de grootste en meest spraakmakende transfers in de schaatswereld ooit. Na vele gesprekken en maandenlang onderhandelen tekende Jutta Leerdam (23) maandagmiddag een megacontract voor twee jaar bij Team Jumbo-Visma, waar ze gaat samenwerken met succescoach Jac Orie (54). De meervoudig wereldkampioene neemt naar eigen zeggen met pijn in haar hart afscheid van ’haar’ Worldstream-Corendon, dat ze twee jaar geleden samen met haar partner Koen Verweij oprichtte en liet uitgroeien tot een volwaardige formatie. Een exclusief interview met het kersverse én ambitieuze uithangbord van de bekendste schaatsploeg van Nederland.