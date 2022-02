VIDEO Riiber neemt verkeerde afslag en grijpt naast medaille bij Noordse combinatie

Hij won de Noordse combinatie door in de eindsprint van de afsluitende 10 kilometer langlaufen zijn landgenoot Jens Luraas Oftebro en de Japanner Akito Watabe net voor te blijven.

De Noor Jarl Magnus Riiber mocht het langlaufen als eerste beginnen met een voorsprong van 44 seconden. Hij was bij het eerste onderdeel, het skispringen vanaf de grote schans, het verst gekomen met een afstand van 142 meter. Dat was opmerkelijk, want Riiber was de dag voor wedstrijd pas uit isolatie gekomen. Hij testte bij aankomst in Peking positief op corona en had twee weken in afzondering gezeten op zijn hotelkamer.

Het gebrek aan trainingsuren leek hem zelfs tijdens het langlaufen niet op te breken, maar toch verspeelde hij een medaille door na de eerste ronde de verkeerde afslag te nemen. Toen hij weer op het juiste spoor gleed, hadden zijn concurrenten hem bijgehaald. Riiber werd uiteindelijk achtste op 39 seconden. De Duitser Vinzenz Geiger, eerder op de Spelen winnaar van de Noordse combinatie met de kleine schans, passeerde de meet als zevende.

