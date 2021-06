’Opzichtige steunbetuiging van Louis van Gaal aan Frank de Boer’

Deze keer bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Oranje-watcher Mike Verweij en presentator Pim Sedee de staat van het team, na de ’generale repetitie’ tegen Georgië.

Bondscoach Frank de Boer had het in de persconferentie na afloop over de ’puntjes op de i’, en zei: „We zijn klaar voor het EK.” Driessen: „Die positiviteit is een toneelstukje van De Boer.”

Verder gaat het uitgebreid over de ideale formatie. „Ze zeggen altijd dat Marten de Roon wordt onderschat”, stipt Driessen aan, „ik denk eerder dat hij wordt overschat.” Verweij: „Daley Blind of Ryan Gravenberch zouden op die positie ook een goede optie zijn.”

Verder in de podcast kick-off Oranje: Verweij en Driessen recenseren EK-liedjes en geen FC Barcelona, maar Paris Saint Germain voor Georginio Wijnaldum.

Luister de voetbalpodcast Kick-off Oranje hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

