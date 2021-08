Live: PSV dendert over FC Midtjylland heen

Volg het duel vanaf 20:00 uur via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Met zijn basisplaats maakt Obispo zijn debuut in het Europese voetbal. Voor Sadílek is het de eerste keer dat hij weer bij de wedstrijdselectie zit sinds zijn verhuurperiode bij FC Slovan Liberec.

PSV mikt vanzelfsprekend op een goede uitgangspositie voor de return volgende week in Denemarken. De ploeg van Roger Schmidt hoopt op een herhaling van het tweeluik tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. De Brabanders wonnen vorige maand thuis met 5-1 waarna het uitduel in Turkije eveneens werd gewonnen (1-2).

FC Midtjylland is in de aanloop naar het eerste duel is getroffen door drie coronabesmettingen in de spelersgroep. Het gaat om Nicolas Madsen, Henrik Dalsgaard en Pione Sisto.

Als PSV de derde voorronde van de Champions League doorkomt, wacht in de play-offs Spartak Moskou of Benfica als tegenstander.