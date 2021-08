Statistieken: PSV neemt optie op ticket play-offs Champions League

Herbeleef het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers en uitgebreide statistieken

De Eindhovense club won in de derde voorronde de thuiswedstrijd tegen het aangeslagen FC Midtjylland met 3-0. Volgende week is de return in Denemarken en dan kan PSV een tweeluik tegen Benfica of Spartak Moskou veiligstellen.

Het eerste duel met FC Midtjylland bewees eens te meer dat trainer Roger Schmidt zijn ploeg vroeg in vorm heeft gekregen. Dat bleek al in de tweede voorronde tegen Galatasaray. De Eindhovenaren maakten in beide gewonnen wedstrijden meteen een prima indruk (5-1 en 2-1). De absentie van de internationals Denzel Dumfries (in afwachting van transfer) en Donyell Malen (naar Borussia Dortmund) en ook de middenvelders Pablo Rosario (naar Nice) en Mohamed Ihattaren (uit selectie gezet) was tegen de Denen eveneens nauwelijks merkbaar.