Gouden plak heeft bijzondere omlijsting voor Ireen Wüst

Ireen Wüst kan haar geluk niet op na het winnen van de 1500 meter tijdens de EK afstanden in Thialf. Nog altijd is de Brabantse ongenaakbaar. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Het blijft iets ongelooflijks. Ireen Wüst staat al zó lang aan de top en nog steeds is bijna niemand in staat om haar te overtreffen. Gisteravond, bij de opening van de EK afstanden in Heerenveen, was ze voor de zoveelste keer iedereen te snel af op de 1500 meter: 1.54,87. En dat op 33-jarige leeftijd, op een dag met een bijzondere rand.