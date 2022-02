Wereldgoal ‘Frenkie’ helpt Barça verder in Europa League

Pal voor rust nog verdubbelde Barcelona de marge opnieuw. Gerard Piqué kreeg een onderweg aangeraakte voorzet van Jordi Alba via zijn rechter- voor zijn linkerbeen en schoot in de verre hoek via de binnenkant van de paal raak: 1-3. Het was een slot van een heerlijke eerste helft, waarin Barça de overhand had.

Een kwartier in de tweede helft eiste Frenkie de Jong opnieuw een hoofdrol voor zich op. Hij verraste de Napoli-defensie met een overstapje bij een lage voorzet van Traoré, Aubameyang drukte onberispelijk af in de bovenhoek: 1-4. Het publiek van Napoli werd daarmee ongeveer monddood gemaakt.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De voorgaande twee duels werd de Nederlander op het uur gewisseld, maar de uitblinkende international mocht blijven staan. Busquets mocht nu de benen sparen. Het was lang geleden dat Barcelona zo dominant was in een (Europees) uitduel en al snel zo’n veilige marge had opgebouwd. Osimhen kwam na 70 minuten spelen nog dicht bij een treffer. Uit een lange bal ging zijn inzet uiteindelijk rakelings voorlangs. Drie minuten voor tijd maakte invaller Matteo Politano nog de 2-4, toen de voor Pedri ingevallen Nico Gonzalez balverlies leed in zijn eigen strafschopgebied.

Luuk de Jong was toen al lang en breed ingevallen. De spits viel een kwartier voor tijd in voor Aubameyang. Sergiño Dest was negentig minuten lang de rechtsback.

Was Frenkie de Jong zondag op bezoek bij Valencia het eindstation van de mooiste goal van de middag, nu zorgde hij helemaal zelf voor bewondering. In een kolkend Stadio Diego Armando Maradona, schoot hij al na 13 minuten vanaf een meter of 25 de 0-2 achter goalie Alex Meret, nadat hij de bal via een hakje van Pierre-Emerick Aubameyang ontving. Vier minuten eerder had Jordi Alba uit een counter al voor de 0-1 gezorgd. Via Aubameyang kwam de bal bij ‘bodybuilder’ Adama Traorë terecht, die niet te stoppen bleek en breed legde op de linksback. Met zijn zwakkere rechterbeen schoof hij 0-1 in de korte hoek.

Pedri en Piotr Zielinski. Ⓒ ANP/HH

Een waanzinnige start voor Barcelona, dat een week eerder niet verder kwam dan 1-1 in het eigen Camp Nou. Ondanks een langdurig slotoffensief en de vele kansen. Nu was het Barça van Xavi een stuk effectiever. Het zelfvertrouwen bij Barcelona keert zichtbaar terug en daarmee ook het frivole. Deze ploeg kruipt voetballend steeds dichter tot de maatstaven van de club. Waar Ronald Koeman vaak moest puzzelen om überhaupt elf namen op het wedstrijdformulier te krijgen, daar heeft opvolger Xavi zijn selectie nu fit en kan hij rouleren. Zo zaten in Napels Gavi, Nico Gonzalez en Ousmane Dembélé op de bank.

De coach kan zijn jonge talentvolle middenvelders (Pedri, Gavi en Nico) en de wat ouder wordende Sergio Busquets af en toe sparen. Voorin heeft Xavi er in de winter drie aanvallers met snelheid en scorend vermogen bijgekregen en dat is zichtbaar te merken aan hoe Barça benaderd wordt en kán worden. Napoli werd alleen via enkele uitbraken gevaarlijk, maar werd in eigen huis vooral teruggedrongen. Halverwege de eerste helft ontsnapte Napoli-spits Victor Osimhen aan de defensie van Barcelona, op doelman Marc-André Ter Stegen na. De Duitse doelman scoffelde de aanvaller onbeholpen neer, helemaal aan de zijkant van het strafschopgebied. Lorenzo Insigne zorgde vanaf de penaltystip voor onnodige schade: 1-2.