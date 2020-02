Het mysterie Gutierrez bij PSV: waar is de ’Guti’ van toen?

Erick Gutierrez (r.) kent als maatje van landgenoot Hirving Lozano een geweldig debuut bij PSV, maar is ondertussen nog niet steeds niet doorgebroken. Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - Erick Gabriel Gutierrez Galaviz, kortweg Guti, maakte exact zeventien maanden geleden zijn debuut voor PSV in het stadion van ADO Den Haag: 0-7. Hij kreeg twintig minuten van toenmalig trainer Mark van Bommel. Binnen vijf minuten dacht iedereen te weten dat hij de volgende Mexicaan was die zou schitteren in de Eredivisie, na de prachtassist op boezemvriend Hirving Lozano én zijn schot in de bovenhoek. Vanavond gaat PSV opnieuw naar ADO. Maar wat is er in vredesnaam met de hemelbestormer van toen aan de hand?