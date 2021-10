Gianluigi Donnarumma: ’Niet gek als boegeroep je wat doet’

De pas 22-jarige keeper deed zijn verhaal in de de Italiaanse televisie-show Le Iene. „Ik heb acht jaar in Milaan gespeeld, dus het is altijd speciaal om terug te keren in San Siro. Het is dan ook niet gek als het boegeroep je wat doet. Ik ben opgegroeid in Milan en zal ook altijd supporter van de club blijven. Die acht jaar zal ik niet makkelijk vergeten.”

Tijdens de show werd op zijn arm een afwasbare tatoeage met het logo van AC Milan aangebracht. Aan Donnarumma werd vervolgen gevraagd of hij die afwasbare wil inruilen voor een echt exemplaar. „We zullen zien. Nou goed, oké dan”, klonk het begrijpelijkerwijs wat aarzelend.