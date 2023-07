De wraak van de Leeuwinnen? VS alleen gefocust op completeren hattrick

Revanche nemen voor de verloren WK-finale zoals de Oranje-mannen op het WK van 2014 deden tegen Spanje. Dat is waar de Leeuwinnen donderdag (03.00 uur Nederlandse tijd) voor gaan tegen de Verenigde Staten. Het zal niet makkelijk worden dat kunstje te herhalen, want de wereldkampioen van 2019 geldt in Australië en Nieuw-Zeeland ook weer als een van de favorieten voor de wereldtitel. De openingswedstrijd tegen Vietnam werd betrekkelijk eenvoudig (3-0) gewonnen en de grootmacht lijkt dan ook klaar voor de formatie van Andries Jonker.

Sophai Smith is het middelpunt van de vreugde. Ⓒ ANP/HH