Voetbal

Hiddink keert tijdens voorbereiding op WK terug bij Australië

De Australische voetbalbond heeft Guus Hiddink ingeschakeld om te helpen in de voorbereiding op het WK in Qatar. De 75-jarige Nederlander gaat bondscoach Graham Arnold assisteren bij de oefeninterland op 22 september in Brisbane tegen Nieuw-Zeeland.