Koeman: ’Sneijder altijd welkom bij Nederlands elftal’

„Ik heb met Wesley goed contact. Als hij zich verder wil ontwikkelen in de voetballerij, dan is altijd welkom bij het Nederlands elftal, dat weet hij”, aldus Koeman in De 538 Ochtendshow.

Sneijder, 35 jaar, vertelde maandag dat hij definitief is gestopt met profvoetbal. Hij startte zijn loopbaan bij Ajax en speelde later voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice. Hij speelde het afgelopen seizoen voor Al-Gharafa uit Qatar. Sneijder was actief op drie WK’s en drie EK’s. In Brazilië eindigde hij met Oranje vijf jaar geleden als derde op het WK.

Sneijder was de laatste speler van de zogenoemde ’Grote Vier’, die als voetballer met pensioen gaat. Rafael van der Vaart was de eerste, Robin van Persie en Arjen Robben volgden deze zomer.