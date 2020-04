Wimbledon afgelast vanwege coronavirus

Het derde grandslamtoernooi van dit jaar (of eigenlijk het tweede, na het verplaatsen van Roland Garros) stond op de kalender van 29 juni tot en met 12 juli. Er wordt voor 2020 niet naar een nieuwe datum gezocht.

Het is voor het eerst in 75 jaar dat Wimbledon niet doorgaat. Het toernooi lag van 1940 tot en met 1945 stil vanwege de Tweede Wereldoorlog.

Eerder maakte de organisatie van Roland Garros al bekend dat het dit jaar niet doorgaat in de geplande periode van 18 mei tot en met 7 juni. Het Franse graveltoernooi is verplaatst naar de periode van 20 september tot en met 4 oktober.

De US Open, het vierde en laatste grandslam, heeft al te kennen gegeven niet van plan te zijn het toernooi op te schuiven. Het toernooi op Flushing Meadows in New York staat gepland van 24 augustus tot en met 13 september.

Libéma Open

Het Libéma Open, dat op 8 juni zou beginnen, is eveneens met twaalf maanden uitgesteld. Het internationale grastoernooi in ’s-Hertogenbosch vindt nu plaats van 5 tot en met 13 juni 2021.

„De gezondheid van de spelers, medewerkers en bezoekers staat altijd voorop. Daarom kunnen we niet anders dan het toernooi een jaar uitstellen”, aldus toernooidirecteur Marcel Hunze.

„Deze beslissing schept duidelijkheid voor iedereen in een periode waarin het sentiment er niet is om grote evenementen te bezoeken. In 2021 organiseren we samen met onze trouwe partners weer een toptoernooi.”