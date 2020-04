Hoffenheim-eigenaar hoopt dat hetze tegen hem nu stopt

Eind februari werd de thuiswedstrijd van Hoffenheim tegen Bayern München zelfs twee keer stilgelegd, vanwege de aanhoudende en zware beledigingen vanuit het uitvak aan het adres van Hopp. Beide clubs besloten in de slotfase elkaar de bal demonstratief steeds toe te spelen. Bayern stond op dat moment al met 6-0 voor. Hopp is wel vaker het doelwit van rivaliserende fanclubs, die hem verwijten met veel geld van het onbeduidende Hoffenheim een subtopper in de Bundesliga te hebben gemaakt.

„Het is onbegrijpelijk dat ze van mij het gezicht van de commercie maken”, zei de miljardair op de ZDF. Hopp beantwoordde in een video vragen die hem waren toegezonden. Uit angst voor zijn gezondheid in deze tijd wilde hij geen cameraploeg over de vloer hebben om hem live te kunnen interviewen. „Helaas is de hetze zo geregisseerd, dat de ultra’s van veel clubs meededen. Ik wil dit alles graag vergeten als het vanaf nu geschiedenis is”, aldus Hopp, die benadrukte dat hij al 66 jaar is betrokken bij Hoffenheim, de club waar hij zelf als tiener voor voetbalde. Hij vindt het daarom onterecht dat hij wordt afgeschilderd als ’suikeroom’.

De miljardair investeert ook miljoenen in de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus. Hopp hoopt dat zijn bedrijf in de herfst van dit jaar een geschikt vaccin heeft ontwikkeld. „Maar het proces is heel gecompliceerd en kostbaar. En we kunnen ook niet direct 8 miljard mensen in de hele wereld bedienen.”

Lees in onderstaande link een uitgebreid verhaal over Diemar Hopp: