Onbegrip bij Blind over trage Ajax-wissel

„Op dit niveau met tien man spelen kan fataal zijn, zeker zes minuten”, zei Blind. „Iedereen moet gewoon klaar zijn om er in te komen. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Misschien wilde de trainer eerst Huntelaar brengen, die klaarstond.”

„Ik weet ook niet wat er gezegd is tussen de dokter en de trainer, maar laat duidelijk zijn dat dat de vorige keer sneller moet. Je zag ons in het veld ook afvragen of er nou nog wat ging gebeuren. Het is onnodig om zo’n tegengoal te krijgen. Je kan vaker met tien man komen te staan, maar zes minuten is wel heel erg lang.”

Ten Hag geeft Blind gelijk

Niet alleen Blind was geïrriteerd over de trage wissel van Ryan Gravenberch voor Álvarez. Ook Hakim Ziyech maakte wegwerpgebaren richting de bank. „Ze hadden gelijk”, zei Ten Hag. „Het duurde te lang. Ik wilde Huntelaar brengen voor Tadic. Klaas-Jan stond klaar maar toen moest Álvarez er af. Gravenberch was toen nog niet helemaal klaar.”

Van den Beek positief

Donny van de Beek verwacht dat hij dinsdag gewoon met Ajax tegen Chelsea in de Champions League kan spelen. De middenvelder ging in de tweede helft uit voorzorg naar de kant.

Bekijk ook: Ajax maakt het zichzelf lastig in Zwolle

„Ik voelde iets bij een hamstring, vlak bij die plek waar ik in het begin van het seizoen last kreeg”, zei de middenvelder. „Ik wilde verder spelen, maar de trainer vond het beter dat ik naar de kant ging. Hij zei dat er nog veel wedstrijden aan komen. Dinsdag tegen Chelsea ben ik er weer bij.”

Martinez ook naar de kant

Van de Beek was niet de enige speler van Ajax die uitviel op het kunstgras van PEC Zwolle. Lisandro Martenez blesseerde een knie na een harde overtreding van Gustavo Hamer en Edson Alvarez kon niet meer verder na een elleboog van Mustafa Saymak. Hij moest zijn lip laten hechten en verloor een stukje van een tand.

„We zijn niet ongeschonden, maar ik ben positief”, zei trainer Erik ten Hag. „Ik hoop dat iedereen er dinsdag bij is tegen Chelsea.”