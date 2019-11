Overtuiging gevraagd bij PSV

Met de nieuwe aanvoerder Denzel Dumfries gaat PSV op jacht naar een goed Europees resultaat in Lissabon. Ⓒ FOTO BSR Agency

AMSTERDAM - PSV moet vanavond in een naar verwachting volgepakt Estadio José Alvalade een resultaat zien te halen tegen Sporting Portugal. Anders lijkt het nog voor de winterstop een dikke streep te kunnen zetten door de Europa League. De Portugezen zaten half september in diepe crisis toen zij naar Eindhoven kwamen (3-2), maar de wereld is in ruim twee maanden tijd veranderd. Sporting heeft het weer op de rit. Bij PSV is de grote vraag of de 2-1 zege op SC Heerenveen voldoende vertrouwen heeft gegeven om een resultaat weg te halen in Lissabon.