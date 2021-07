’Plankjesgate’ rond val Mathieu van der Poel: ’Die lag er in verkenning wel’

„Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens verkenning wel. Enkel meegekregen dat hij op het testevent was weggehaald”, zo schrijft hij op Twitter. Hij vervolgt: „Ik wist van niets. Nu in het ziekenhuis voor foto’s momenteel. Teveel last om te finishen.”

Het plankje. Ⓒ Twitter Mathieu van der Poel

Tijdens de trainingen lag er achter het punt waar de fiets los van de grond komt een plankje waar je op belandt als je niet ver genoeg springt. De suggestie ging rond dat Van der Poel daarop had gerekend. „Maar er is uitgebreid over gesproken dat dat tijdens de wedstrijd niet zo zou zijn”, vertelde bondscoach Gerben de Knegt.

„Misschien is het een beetje vervelend om te zeggen, maar we hebben er over gepraat”, gaf Milan Vader, de andere Nederlandse deelnemer aan. „Mathieu zei tegen mij: iedereen springt bij die drop. Ik vroeg: doe jij dat niet dan? Nee, ik rol van dat plankje af, zei hij. Toen heb ik hem nog verteld dat dat bij het testevent ook weg was.”