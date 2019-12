Deze ’oudjes’ gingen Zlatan Ibrahimovic voor

Zlatan Ibrahimovic keert terug bij AC Milan (foto uit 2012). Ⓒ Hollandse Hoogte

Oud is het nieuwe jong. Een stelling waar Zlatan Ibrahimovic zich ongetwijfeld in kan vinden. De 38-jarige Zweed weet namelijk niet van ophouden en staat begin van het nieuwe kalender jaar voor een rentree bij AC Milan. Ibra heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan het eind van het jaar bij de Italiaanse club. Hij is overigens niet de eerste die het op een latere leeftijd nog steeds laat zien op het hoogste niveau.