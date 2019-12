Mönchengladbach mist koppositie dankzij Weghorst en co

De club uit Mönchengladbach ging met 2-1 onderuit bij VfL Wolfsburg. Borussia heeft twee punten minder dan RB Leipzig. Die club won zaterdag met 3-0 bij Fortuna Düsseldorf en gaat nu aan kop met 33 punten.

Xaver Schlager zorgde in de dertiende minuut voor de 1-0 voor de thuisploeg, waar Wout Weghorst de hele wedstrijd speelde en Jeffrey Bruma op de bank bleef. De Oostenrijker schoot een voorzet van Jérôme Roussillon hard binnen. Twee minuten later stond het weer gelijk. Breel Embolo nam een voorzet van Alassane Pléa meteen aan en schoot raak.

In de tweede helft kreeg Marcus Thuram een grote kans voor Mönchengladbach en voor Wolfsburg waren Kevin Mbabu en João Victor dicht bij de 2-1. Maximilian Arnold bezorgde de ploeg van Weghorst in de extra tijd alsnog de zege met een schot in de rechterbovenhoek.

