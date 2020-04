Sport Kort: Curlingbond rouwt om aan corona overleden Leibbrandt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Curling: Man van curlingbondscoach overleden aan corona

09.27 uur: De Nederlandse curlingbond rouwt om het overlijden van Christian Leibbrandt, de man van bondscoach Shari Leibbrandt-Demmon. Hij overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Leibbrandt werkte in diverse rollen bij Oranje en de Nederlandse curlingbond. Hij was ook functionaris bij de mondiale federatie.

„Christian was een veelzijdige, vriendelijke en toegankelijke persoon die altijd klaar stond voor anderen”, schrijft de bond. Zijn vrouw Shari heeft sinds 2014 de mannenploeg onder haar hoede. De geboren Canadese kwam daarvoor jaren uit voor de Nederlandse vrouwenploeg. Onder haar leiding plaatsten de curlingmannen zich drie keer op rij voor het WK. Ze wisten zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2018. Het doel is nu meedoen aan de Winterspelen van Peking 2022.