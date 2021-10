Rangers-icoon Walter Smith (73) overleden

Als profvoetballer speelde Smith zelf vooral voor Dundee United. Hij was assistent van bondscoach Alex Ferguson bij de nationale ploeg op het WK van 1986 en ging daarna als hoofdtrainer aan de slag bij het toenmalige Glasgow Rangers. Onder leiding van Smith werden de Rangers in de jaren negentig zeven keer op rij landskampioen. Smith maakte daarna in Glasgow plaats voor Dick Advocaat. Hij werkte in Engeland bij Everton en Manchester United. Na drie jaar als bondscoach van Schotland keerde de trainer in 2007 terug bij Glasgow Rangers.

Met Smith als trainer bereikte de Schotse club in 2008 de finale van de UEFA Cup, waarin het Zenit Sint-Petersburg van Advocaat te sterk bleek. Glasgow Rangers werd onder zijn leiding ook weer drie keer op rij kampioen. Niet lang daarna ging de club failliet. De gevallen grootmacht maakte onder de naam Rangers FC een doorstart, wist zich weer op te werken naar het hoogste niveau en werd afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2011 weer landskampioen.