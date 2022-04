Ronaldo redt punt voor United tegen Chelsea

De twee doelpunten vielen kort na elkaar na een uur voetballen op Old Trafford. Marcos Alonso opende de score voor Chelsea, maar Cristiano Ronaldo maakte in de eerstvolgende tegenaanval de gelijkmaker. Het was de 101e goal van de Portugees in de Engelse topdivisie.

Chelsea behield de derde plaats in de stand en ligt op koers voor een ticket in de Champions League. Het gat naar koploper Manchester City bedraagt 14 punten. Manchester United, waar Erik ten Hag volgend seizoen de trainer is, handhaafde zich op de zesde plaats en dat betekent vooralsnog deelname aan de Europa League.

Bij de thuisploeg ontbrak verdediger Harry Maguire. De aanvoerder heeft een knieblessure.