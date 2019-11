Oranje traint nog zonder Wijnaldum en Depay

Wijnaldum speelde zondag nog wel met Liverpool tegen Manchester City (3-1). Hij stond dinsdag ook al niet op het trainingsveld in Zeist. Bondscoach Ronald Koeman verwacht dat zijn 61-voudig international op tijd fit is om zaterdag tegen Noord-Ierland in actie te kunnen komen.

Koeman moet nog afwachten of Memphis Depay kan spelen op Windsor Park in Belfast. De aanvaller is nog niet hersteld van een bovenbeenblessure. Depay heeft zelf goede hoop dat hij tegen Noord-Ierland of dinsdag tegen Estland in actie kan komen.