Agüero lang aan kant na schandalige tackle

De Argentijnse international kreeg een directe rode kaart. Voor dit vergrijp wacht hem een schorsing van drie wedstrijden, die echter verhoogd wordt wegens een voorwaardelijke straf na de elleboogstoot die hij in september uitdeelde aan Winston Reid van West Ham United.

Fernandinho kreeg het aan de stok met Chelsea-speler Cesc Fabregas. Ⓒ AFP

In het opstootje dat volgde op de charge van Agüero, duwde diens ploegmaat Fernandinho Chelsea-speler Cesc Fabregas over de reclameborden. De Braziliaan kreeg rood en wordt nu geschorst voor drie duels in de Premier League.

Koploper Chelsea won de wedstrijd met 3-1 en nam afstand van Manchester City op de ranglijst. Na afloop bood Manchester-coach Pep Guardiola zijn excuses aan voor het gedrag van zijn spelers.

Zowel City als Chelsea moet rekening houden met verdere sancties. De FA verwijt beide clubs dat ze hun spelers niet onder controle hadden en is een onderzoek geopend.