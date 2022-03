KNVB: Vitesse-Sparta zonder publiek uitgespeeld

Bij een gestaakte wedstrijd bekijkt de aanklager betaald voetbal of er schuld is aan het niet uitspelen van de wedstrijd. In dit geval is de aanklager van mening dat dit niet het geval is. Nadat de scheidsrechter de wedstrijd had stilgelegd vanwege ernstige wanordelijkheden die ook het veld bereikten, gaf Sparta aan zich niet veilig te voelen om verder te voetballen. De scheidsrechter heeft vervolgens de belangen van alle betrokkenen afgewogen en zelfstandig de keuze gemaakt om de wedstrijd definitief te staken.

Drie opties

Vervolgens is het aan het bestuur betaald voetbal om vast te stellen wat met het restant van de wedstrijd moet worden gedaan. Uitgangspunt is dat de wedstrijd wordt uitgespeeld. Er kan echter ook gekozen worden om de wedstrijd in z’n geheel over te spelen of de op het moment van staken bereikte stand als einduitslag aan te merken. Het bestuur betaald voetbal heeft besloten dat het restant van Vitesse-Sparta zal worden uitgespeeld, omdat dit het best past bij een eerlijk verloop van de competitie waarbij wedstrijden zo veel als mogelijk op het veld moeten worden beslist.

Het restant van de wedstrijd wordt uitgespeeld zonder publiek. Verder worden de resterende minuten gespeeld onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden als ten tijde van de wedstrijd. De nieuwe speeldatum wordt zo snel mogelijk vastgesteld.

Onderzoek

Ondertussen heeft de aanklager betaald voetbal een nader onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden bij Vitesse-Sparta. Daar zal naar verwachting een schikkingsvoorstel uit voort komen voor Vitesse als organiserende club.

