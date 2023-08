PSG weet zonder sterren thuis niet te winnen van Lorient

Eerder deze week schreven Franse media dat recordaankoop Neymar en middenvelder Verratti mogen uitkijken naar een nieuwe club omdat ze niet meer in de plannen voorkomen. Datzelfde geldt voor Mbappé, omdat hij zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen.

Om die reden ontbreekt de 24-jarige Franse aanvaller al langer in de selectie. Mbappé miste ook de oefencampagne in Azië. De toekomst van Oranje-international Georginio Wijnaldum, eveneens absent, is onduidelijk. PSG verhuurde de middenvelder afgelopen seizoen aan AS Roma.

Marseille komt goed weg tegen Reims

Olympique Marseille is goed weggekomen in het thuisduel met Stade Reims. De bezoekers kwamen met 1-0 voor en dachten na de gelijkmaker weer een voorsprong te nemen. De videoscheidsrechter keurde de tweede treffer van de Japanner Junya Ito echter af omdat de bal over de zijlijn zou zijn geweest. De Portugees Vitinha bezorgde de nummer 3 van afgelopen seizoen vervolgens de overwinning (2-1).

Marokkaans international Azzedine Ounahi zorgde halverwege de eerste helft met een fraai afstandsschot in de verre hoek voor de eerste treffer van Marseille. In de 67e minuut maakte de van Chelsea overgenomen Pierre-Emerick Aubameyang als invaller aan de kant van de thuisploeg zijn rentree in de Franse competitie. Voormalig FC Groningen-speler Azor Matusiwa speelde de hele wedstrijd mee bij Reims.