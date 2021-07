Max Verstappen wint superieur in Oostenrijk, Lewis Hamilton vierde

Al voor de start sprak Max Verstappen zijn dankbaarheid uit naar het publiek. „Super bedankt dat jullie er allemaal zijn. Zo mooi om dit weer te zien. Hopelijk gaan we er een mooie race van maken.”

De start verliep voor Verstappen in ieder geval uitstekend. Er waren geen veranderingen na de eerste bocht, waardoor hij als leider weg kon. De als vierde gestarte Lewis Hamilton probeerde wel langs Sergio Perez te komen, maar slaagde daar niet direct in. Een crash van Esteban Ocon maakte echter dat direct de safety car moest opdraven. De hervatting leverde ook geen problemen op voor de soevereine Nederlander.

Achter Verstappen gebeurde er echter het nodige. Zo vloog Perez de bocht uit, waardoor hij naar de tiende plek zakte. Daarvoor kreeg Lando Norris overigens nog een tijdstraf van vijf seconden. Ondertussen slaagde Hamilton er niet in om Norris voorbij te steken, waardoor Verstappen al snel uitliep naar een grote voorsprong. Pas in de twintigste ronde was de aanvallende manoeuvre van Hamilton een feit. Verstappen had op dat moment al een gat van bijna tien tellen. Lang gebeurde er weinig, behalve dat Perez tot tweemaal toe een straf van vijf seconden kreeg, omdat hij Charles Leclerc buiten de baan zette.

Max Verstappen wint superieur Ⓒ ANP/HH

Bottas voorbij Hamilton

Op ongeveer twee derde van de race besloot Mercedes Valtteri Bottas voor te laten bij Hamilton, wiens banden haast op waren. Norris stak de Brit ook voorbij, die vervolgens naar binnen ging voor een verse set banden. Desondanks slaagde hij er op nieuwe banden niet in om de snelste raceronde over te nemen van Verstappen.

Bekijk ook: Herbeleef dominante overwinning Max Verstappen

Toch voelde Verstappen de dreiging voor de snelste raceronde, waardoor hij een extra pitstop maakte. Desondanks kwam hij met zeven seconden voorsprong op Bottas weer de pitstraat uit. Het tekende de dominantie van de leider in het wereldkampioenschap, die zijn voorsprong door deze grand prix op Hamilton flink vergroot tot 32 punten.