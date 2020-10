FC Groningen straft flets Ajax af

De eerste grote kans van Ajax deed zich al na een kleine vijf minuten voor. Dusan Tadic, startend vanaf links, had een puntgave voorzet in huis die hij netjes op het hoofd van Zakaria Labyad deponeerde. De spits kopte richting het doel, dwars door het midden, waardoor Sergio Padt niet in de problemen werd gebracht.

Defensief had de formatie van Danny Buijs zijn zaakjes prima op orde. Uit een aantal hoekschoppen, via Nico Tagliafico en Edson Álvarez (die zijn rode kaart tegen Vitesse geseponeerd zag worden), werden de Amsterdammers nog wel gevaarlijk, maar zonder gewenst resultaat. Buiten een schuiver van Ryan Gravenberch, die net langs de paal rolde, waren er weinig hoogtepunten te zien in de eerste helft.

Ajax had moeite met de felheid van FC Groningen. Hier in beeld gebracht door Azor Matsuwia (l) van FC Groningen, tegen Edson Álvarez van Ajax. Ⓒ ANP/HH

Na rust kwam FC Groningen al snel op voorsprong. Onana had in eerste instantie nog een goed antwoord op het schot van Jørgen Strand Larsen, maar uit de rebound kon de debuterende Remco Blok de bal alsnog tegen de touwen schieten.

De thuisploeg speelde overigens met lef. Ajax werd veelal vol onder druk gezet, waardoor het moeilijk een gestroomlijnde aanval op de been kon zetten. Sterker nog, Groningen hield de ruimtes zeer klein, dook overal bovenop, won veel persoonlijke duels en gaf amper een kans weg. Het spel van Ajax was te traag en flets om door de geordende Groningen-defensie heen te prikken.

David Neres moest daar tien minuten na rust verandering in brengen. Dat lukte de Braziliaan niet in zijn eentje, dus bracht Ten Hag nog meer aanvallende versterkingen binnen de lijnen: Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp. Het mocht echter niet baten. Het was namelijk Groningen dat grote kansen creëerde. Zo schoot Mohamed El Hankouri net voorlangs en raakte Ramon-Pascal Lundqvist de buitenkant van de paal.

In een leeg stadion was Groningen-trainer Danny Buijs goed te horen. Hij coachte zijn spelers van begin tot eind naar de overwinning. Ⓒ BSR Agency

Waar het houtwerk een keer de reddende engel was voor Ajax, was dat bij Groningen tot twee keer toe het geval. Eerst kopte Tadic op de lat en uit de rebound schoot de ingevallen Klaas-Jan Huntelaar van dichtbij snoeihard op diezelfde lat. Ajax kwam niet tot scoren, zelfs niet in de acht minuten blessuretijd. De nederlaag bij FC Groningen betekende het eerste puntenverlies voor Ajax dit seizoen.

