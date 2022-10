Nog geen tweede wereldtitel Verstappen, teamgenoot Pérez wint GP van Singapore

Zijn teamgenoot Sergio Pérez wist wel namens Red Bull voor succes te zorgen, door de Grand Prix op zijn naam te schrijven, voor de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Verstappen reed zich in eerste instantie na een fraaie inhaalrace richting het podium maar door een actie waarbij hij zich verremde, kwam hij niet verder dan P7.

De race werd overigens vroegtijdig gestopt, vanwege de uitgestelde start. De GP mocht niet langer dan 2 uur duren, waardoor om 17.05 uur Nederlandse tijd het er toch echt opzat. Verstappen kon hierdoor zijn inhaalrace vanaf zijn positie niet meer vervolgen.

Slechte start

Er waren allerlei scenario’s mogelijk, waardoor Verstappen zijn tweede wereldtitel zou kunnen pakken, maar dan zou er wel heel veel mee moeten zitten in de Singaporese nacht. Met een P8 bij de kwalificatie - door een benzineblunder van zijn team Red Bull Racing - werd het er voor de Nederlander niet makkelijker op. Het circuit in Singapore leent zich niet echt voor veel inhaalacties. De race was een uur uitgesteld door een stortbui die maar niet wilde ophouden. Toch werd besloten om te racen op een zeiknat circuit.

Vooral Chéco Pérez had een topstart, de Mexicaan van Red Bull kegelde langs Charles Leclerc naar P1. Verstappen had ondertussen een dramatische start - hij kwam totaal niet weg - en viel terug naar P12. De Nederlander leek in het gedrang ook even iets geraakt te hebben, maar dat leek hem weinig te deren. Hij reed zich binnen een paar rondjes naar plek 9.

Uitval Alonso in recordrace

Na een safety car-situatie bleef Pérez leiden voor Leclerc en Carlos Sainz. Verstappen knalde langs Sebastian Vettel naar P8, om niet veel later ook Pierre Gasly voorbij te gaan naar P7. Het was een indrukwekkende inhaalrace van de Limburger.

Door het uitvallen van Fernando Alonso stoomde Verstappen op naar P6 en kon hij op jacht naar Lando Norris. De 41-jarige Spanjaard reed overigens in Singapore zijn 350e GP, maar na 22 van de 61 af te leggen ronden op het stratencircuit Marina Bay moest hij dus zijn Alpine met een opgeblazen motor aan de kant parkeren.

Fernando Alonso haalde in zijn recordrace de finish niet Ⓒ ANP/HH

Hamilton knalt rechtdoor

Alonso heeft nu wel één race meer achter zijn naam dan de Fin Kimi Räikkönen, die vorig jaar stopte na 349 Formule 1-races. De Spanjaard kan het record voorlopig blijven uitbouwen, want hij stopt nog niet. De tweevoudig wereldkampioen verruilt aan het einde van dit seizoen Alpine voor Aston Martin, waar hij een meerjarig contract heeft getekend.

Lewis Hamilton knalde ondertussen rechtdoor in de 35e ronde en verloor daardoor zijn top 5-positie. Door een safety car-situatie zag Verstappen zich terug op P5. De top 3 was nog immer ongewijzigd: Pérez leider, voor Leclerc en Sainz.

Pérez onderzocht, maar wint wel

Na een virtual safety car-situatie wilde Verstappen alles uit de kast halen om op jacht te gaan naar P4, maar hij schoot ook rechtdoor, toen zijn remmen blokkeerden. Daarna zag hij zichzelf weer terug op P8 en even later zelfs op P12, maar vocht zich weer terug naar P9 en in de slotfase passeerde hij toch nog Hamilton en Vettel voor P7.

Ondertussen zat Leclerc op de staart van Pérez - met de tijdklok die langzaam aan het aftikken was, maar wist hij hem ook weer niet te passeren. Wel werd duidelijk dat een mogelijke overtreding van de Mexicaan tijdens de safety car-situatie na de race nog wordt onderzocht. Maar omdat Pérez meer dan vijf seconden voorsprong had op Leclerc bij de finish, zal zijn zege sowieso blijven staan.